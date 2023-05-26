Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая недавно заявила о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Камалия поделилась милым семейным кадром.
Похоже, несмотря на заявление о разрыве брака, Камалия и Захур сохранили отличные отношения, так, недавно они вместе появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля. А в этот раз звезда растрогала семейным фото с экс-мужем и дочками-близняшками. Как оказалось, звездные родители пришли на школьный концерт своих девочек.
В подписи к публикации Камалия написала: "Как немного нужно детям для счастья… Это когда мама вместе с папой пришли поддержать их выступление на школьном концерте. Счастье есть. Видео выступления изложения позже".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото певицы:
"Для детей в любом возрасте так нужна поддержка! Вы отличная семья!".
"Одна дочь больше похожа на папу, вторая – на маму".
"Очень хорошая семья".
"Хорошо, что все вместе! Потому и счастливы".
"Хорошая семья. Доброго здоровья и счастья вам".
"Счастья и крепкого здоровья вам".
"Какие они уже взрослые".
"Какие они уже взрослые и красивые! Счастливой судьбы девочкам!".
"Так зачем было разводиться?".
"Какие милые у вас девочки, красотки!".
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