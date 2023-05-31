Известная певица Камалия, которая недавно заявила о разводе с мужем, поделилась тяжелой новостью.

Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, недавно заявила о разводе с миллиардером Мохаммадом Захуром спустя много лет. Артистка отметила свой день рождение за границей, а сегодня поделилась тяжелой новостью.

«Когда вчера все постились фото поврежденного обломками ракеты дома в Голосеевском районе Киева, я плакала от счастья, что моей двоюродной сестры не было в тот момент дома, потому что ее квартира была именно в этом доме.

Конечно, от взрывной волны вылетело стекло из окон, и даже поплавились оконные рамы, два верхних этажа полностью разрушены. Дом непригоден к жизни, надеюсь отремонтируют. Самое ужасное – погиб человек…» - написала Камалия о произошедшем.

В сети поделились мнением:

«Сердце разрывается….Наш Голосеевский…😢; Ужас 😭 бедные люди(; Чтобы они повыдыхали, подонки; нет слов; Там вчера мои друзья все убрали, умнички; Это мой дом….; Ужас, люди держитесь, верим в победу».

Мы также писали, несмотря на заявление о разрыве брака, Камалия и Захур сохранили отличные отношения, так, недавно они вместе появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля. А в этот раз звезда растрогала семейным фото с экс-мужем и дочками-близняшками. Как оказалось, звездные родители пришли на школьный концерт своих девочек.

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