Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая недавно заявила о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Камалия поделилась необычным фото, на котором появилась с уже бывшим на Каннском кинофестивале.

Похоже, несмотря на заявление о разрыве брака, Камалия и Захур сохранили отличные отношения, они часто появляются вместе на светских и благотворительных мероприятиях. Так, в этот раз они появились вместе на красной дорожке Каннского кинофестиваля. По словам артистки, они с Захуром представляют Украину на этом международном событии.

Как видно, для светского выхода Камалия выбрала роскошное платье необычного фасона в сине-желтых тонах. Ее волосы распущены и завиты в красивые локоны, а на лице яркий макияж. Нарядный образ Захура тоже в оттенках украинского флага.

В подписи к публикации Камалия написала: "Мы вместе с Захуром представляем Украину во всей ее красоте на Каннском международном кинофестивале". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Так все же "вместе с Захуром"? Так для чего было распускать эту ложь о разводе? Чтобы попиариться?".

"Неважно где вы. Главное, что вы вместе. Девочки, расходимся, Захур уже не свободен".

"Вы прекрасны! Отдельная благодарность Захуру, за нереальную помощь украинцам! Береги вас Боже!".

"Какие вы красивые и счастливые, любви вам, наши украинцы".

"Захуру отдельная благодарность за помощь нашей стране".

"Невероятное платье! Как красиво! Камалия, вы прекрасны с Захуром. Какая же вы красивая пара".

"Камалия! Вы неповторимы в этом платье, которое столь точно характеризует нашу Украину!".

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