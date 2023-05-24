Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая недавно заявила о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Камалия поделилась необычным фото, на котором появилась с уже бывшим на Каннском кинофестивале.
Похоже, несмотря на заявление о разрыве брака, Камалия и Захур сохранили отличные отношения, они часто появляются вместе на светских и благотворительных мероприятиях. Так, в этот раз они появились вместе на красной дорожке Каннского кинофестиваля. По словам артистки, они с Захуром представляют Украину на этом международном событии.
Как видно, для светского выхода Камалия выбрала роскошное платье необычного фасона в сине-желтых тонах. Ее волосы распущены и завиты в красивые локоны, а на лице яркий макияж. Нарядный образ Захура тоже в оттенках украинского флага.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Семейная драма в Киеве, стали известны подробности: "Взял топор и..."
Ужасный ракетный удар, есть попадания: почему ЗРК "Patriot" не смог их сбить
"Поняли, что ПВО Киева не пробить": россияне перенесли точку удара, какая область в наибольшей опасности
В районе Бахмута украинка "охотилась" за ВСУ и ПВО, подробности: "В темную использовала своих соседей"
В подписи к публикации Камалия написала: "Мы вместе с Захуром представляем Украину во всей ее красоте на Каннском международном кинофестивале". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Так все же "вместе с Захуром"? Так для чего было распускать эту ложь о разводе? Чтобы попиариться?".
"Неважно где вы. Главное, что вы вместе. Девочки, расходимся, Захур уже не свободен".
"Вы прекрасны! Отдельная благодарность Захуру, за нереальную помощь украинцам! Береги вас Боже!".
"Какие вы красивые и счастливые, любви вам, наши украинцы".
"Захуру отдельная благодарность за помощь нашей стране".
"Невероятное платье! Как красиво! Камалия, вы прекрасны с Захуром. Какая же вы красивая пара".
"Камалия! Вы неповторимы в этом платье, которое столь точно характеризует нашу Украину!".
Последние новости Украины:
Напомним, "В честь освобождения БНР": Рамина Эсхакзай удивила кадром из Крыма и заинтриговала украинцев.
Как сообщала Politeka, "Всю мою жизнь рядом": Могилевская показала человека, которого называет вторым отцом.
Также Politeka писала, что "Все уже ждут": "Холостячка" Огневич в необычном месте подогрела интерес к своей премьере.