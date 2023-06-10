В этот раз на своей странице в Instagram Макс Барских разместил видео с киевского концерта, где обратился к публике. Артист признался, что после катастрофы, вызванной подрывом россиянами Каховской ГЭС, думал отменить концерт, но в последний момент решил все же выступить.

"Я долго колебался, целесообразно ли сейчас проводить концерты. Насколько велик запрос у общества в эти трагические для нашей страны дни. Скажу честно, мое вчерашнее выступление было под угрозой переноса. Но не выходя на сцену, у меня не будет возможности помогать тем, кому, несмотря ни на что, сейчас необходима наша с вами помощь. И вчерашний концерт - тому яркое подтверждение", — заявил Макс Барских.

Макс Барских сам родом из Херсона, потому тяжело переживает эти трагические события.

"Его я посвятил городу, где я родился и вырос - моему Херсону, городу, к которому приковано сейчас сердце почти каждого украинца. Всю прибыль с выступления мы с командой перечисляем на помощь пострадавшим херсонцам. Я искренне благодарен каждому зрителю, который пришел и своим билетом смог сделать вклад в общий донат. Спасибо, что вчера были со мной, спасибо за ваши теплые сердца ♥️", - добавил Макс Барских.

Поклонники в комментариях поддержали Макса Барских:

"Спасибо большое, Макс! Ты невероятный! ❤️ Такие концерты очень нужны нам сейчас. Это и благотворительность, и заряд энергией, когда все вместе поем любимые песни";

"Спасибо, Макс!!!❤️ Это было невероятно! Я тоже из Херсона и очень рада была внести внести хоть немного помощи".

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