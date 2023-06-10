Телеведущая Маша Ефросинина, начиная свою карьеру, имела пышные формы, которые не устраивали саму звезду. Она непрерывно стремилась найти способ похудеть и улучшить свой внешний вид. В своем поиске она даже решилась на эксперимент с сеансом кодирования, который обещал навсегда избавить от желания переедать, о этом Ефросинина рассказала в новом выпуске «Взрослых девочек».

Однажды Маша увидела объявление о программе "Кодирую от лишнего веса" и решила попробовать. В ходе сеанса она оказалась в зале, где находились другие люди с проблемами веса, и все вместе были подвергнуты процедуре кодирования. Однако, несмотря на ожидания, Маша не смогла даже завершить сеанс кодирования. Ее просто выгнали из зала и вернули деньги.

"Я сидела и ждала, когда же оно тронет, а оно не трогало. Мне хотелось рассмеяться. Она кричала мне: "Ты не хочешь есть глютен, пирожные", а я просто сидела и думала, что делать. И когда все эти люди лежали в отключке, она мне так сказала: "Уходи отсюда! Иди отсюда, деньги на выходе вернут". Это такая была х*рня, такой разводняк", — поделилась Маша.

Однако после этого опыта Маша осознала, что похудение - это нечто большее, чем простое "кодирование" или мгновенное решение. Она поняла, что достижение желаемого результата требует осознанного подхода, установления здорового образа жизни и постоянных усилий.

Маша Ефросинина продолжает свой путь в поисках эффективных методов похудения, осознавая, что истинная перемену начинается с внутренних изменений и правильных привычек.

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