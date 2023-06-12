Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который после 24 февраля служит в рядах ВСУ, показал кадры с эвакуации.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который одновременно является военным в Вооруженных Силах Украины и защищает страну от российских оккупантов, поделился трогательным видео. Дело в том, что в этот раз Салем отправился с другими воинами на помощь в Херсонщину.

Украинцев продолжают эвакуировать, разыскивать и собирают бедных животных, которые пытаются выжить в затопленных городах.

«Если мы не сможем доехать, то мы дойдем. Если мы не сможем прийти, то мы доплывем! В любом случае победа за нами» - написал Салем под видео.

В сети поддерживают Салема и других воинов ВСУ:

«Вы Герои. Гордимся вами. Наши воины лучшие в мире; Вы настоящие воины, короли среди мужчин, львы среди животных, вы наши мужественные украинцы!; Пусть вам Боженька помогает, вы все лучшие; Пройти сквозь огонь и воду, обстрелы и оставаться таким позитивчиком 😍Самая сильная нация».

Также в другом видео, которое вызвало волну эмоций у украинцев, снова видно, как Даниэль Салем и другие военные помогают эвакуировать людей.

Комментарии пользователей в социальных сетях свидетельствуют о том, что они не могут смотреть на эти кадры без слез, и они восхищены несгибаемым духом украинского народа.

«Несокрушимая Великая Нация» - пишет Салем.

Последние новости Украины:

Концерт Олега Скрипки за границей отменили из-за россиян.

Также сообщалось, что Ефросинина удивила кадрами закулисья с Поляковой.

Кроме того, Politeka.net писала, что Арсен Мирзоян высказался относительно языкового вопроса.