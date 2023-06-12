Украинский телеведущий Даниэль Салем, который одновременно является военным в Вооруженных Силах Украины и защищает страну от российских оккупантов, поделился трогательным видео. Дело в том, что в этот раз Салем отправился с другими воинами на помощь в Херсонщину.
Украинцев продолжают эвакуировать, разыскивать и собирают бедных животных, которые пытаются выжить в затопленных городах.
«Если мы не сможем доехать, то мы дойдем. Если мы не сможем прийти, то мы доплывем! В любом случае победа за нами» - написал Салем под видео.
В сети поддерживают Салема и других воинов ВСУ:
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«Вы Герои. Гордимся вами. Наши воины лучшие в мире; Вы настоящие воины, короли среди мужчин, львы среди животных, вы наши мужественные украинцы!; Пусть вам Боженька помогает, вы все лучшие; Пройти сквозь огонь и воду, обстрелы и оставаться таким позитивчиком 😍Самая сильная нация».
Также в другом видео, которое вызвало волну эмоций у украинцев, снова видно, как Даниэль Салем и другие военные помогают эвакуировать людей.
Комментарии пользователей в социальных сетях свидетельствуют о том, что они не могут смотреть на эти кадры без слез, и они восхищены несгибаемым духом украинского народа.
«Несокрушимая Великая Нация» - пишет Салем.
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