На 86 году жизни скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают СМИ.

Он уже некоторое время страдал хроническим раком крови, а в апреле находился в реанимации из-за легочной инфекции.

Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Рафаэле в Милане.

Лидеру Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет. Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации - 45 дней - закончившейся несколько недель назад, из-за пневмонии и формы лейкемии.

Добавим, в апреле этого года стало известно, что у Сильвио Берлускони рак крови.

Напомним, Берлускони называл аннексию Крыма законной и демократичной. После захвата Путиным украинского полуострова, итальянский политик посещал Крым с «частным визитом» и встречался с Путиным.

Занимая должность премьер-министра, Берлускони не раз встречался с Путиным, а сам президент России называл его своим другом и союзником.

Покинув свой пост, экс-премьер Италии Берлускони не занимал никаких должностей в итальянском правительстве, но являлся лидером входящей в правительственную коалицию партии «Вперед, Италия!».

Вину за полномашстабное вторжение россии Берлускони возлагал на Украину. Он также назвал российского диктатора Владимира Путина «человеком мира».

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