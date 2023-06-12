Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают СМИ.
Он уже некоторое время страдал хроническим раком крови, а в апреле находился в реанимации из-за легочной инфекции.
Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Рафаэле в Милане.
Лидеру Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет. Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации - 45 дней - закончившейся несколько недель назад, из-за пневмонии и формы лейкемии.
Добавим, в апреле этого года стало известно, что у Сильвио Берлускони рак крови.
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Напомним, Берлускони называл аннексию Крыма законной и демократичной. После захвата Путиным украинского полуострова, итальянский политик посещал Крым с «частным визитом» и встречался с Путиным.
Занимая должность премьер-министра, Берлускони не раз встречался с Путиным, а сам президент России называл его своим другом и союзником.
Покинув свой пост, экс-премьер Италии Берлускони не занимал никаких должностей в итальянском правительстве, но являлся лидером входящей в правительственную коалицию партии «Вперед, Италия!».
Вину за полномашстабное вторжение россии Берлускони возлагал на Украину. Он также назвал российского диктатора Владимира Путина «человеком мира».
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