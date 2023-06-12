Санта Димопулос из "Танців з зірками" похвалилась роскошным отдыхом и принялась удалять всю негативную реакцию на свое поведение.

Санта Димопулос из "Танців з зірками" показала, как веселится на очередном отдыхе. Причем всех недовольных людей, которые удивились такому поведению, она решила просто блокировать и начала активно удалять комментарии, запрещая выражать свое мнение, если только это не похвала ее внешности.

В этот раз Санта Димопулос была замечена, проводя отпуск на побережье Средиземного моря в Монте-Карло. В своё свободное время артистка наслаждалась солнечной погодой, отдыхая на пляже. Санта поделилась этим моментом со своими поклонниками, но стала удалять и отправлять в бан всех, кто счел фото с отдыха несколько уместными.

«Пляжный день» - похвалилась Димопулос.

«Пляжные фото в то время, пока в родной стране к пляжам Одессы части разрушенных домов приносит и трупы; Уместно это сейчас?; Ну да, очень умно удалять комментарии, если тебя не хвалят;

Человек, который выкладывает фото, хочет лайков, комментариев или в память для себя, потому что больше нигде не вспомнится же? Ну и к чему эти фото сейчас?» - возмутились под постом Димопулос.

Ранее Димопулос показала, как выглядит на день рождения. Звезда опубликовала фотографии в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

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