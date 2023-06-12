Известная певица и блогерша Анна Тринчер рассказала, как ее задевает критика людей, и как она борется с хейтерами.

Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая в прошлом году вышла замуж за блогера Александра Волошина, поделилась, что очень болезненно реагирует на хейт. В своем интервью Рамине Эсхакзай Анна Тринчер рассказала, что критика от пользователей сети буквально может разрушить человека изнутри, но она нашла способ с этим бороться.

Анна Тринчер призналась, что не может удержаться и не смотря на советы всех вокруг все же читает комментарии под своими постами, а они не всегда комплементарные. Девушку много хейтят, но она нашла способ бороться с этим – Тринчер просто публично высмеивает своих хейтеров.

"Об этом нельзя молчать, об этом нужно говорить, и нужно их высмеивать, показывать их со стороны. Конечно, меня это задевает, я девушка, я сентиментальная, я принимаю все близко к сердцу. Я очень сильно опекаюсь тем, чем занимаюсь, для меня это как мое дитя. И когда там на меня, или мое "дитя", извините, выливают дерьмо, это меня задевает. И поэтому я это освещаю", - рассказала Анна Тринчер.

Анна Тринчер также вспомнила историю, связанную с этим. Как оказалось, была пользовательница, которая регулярно оскорбляла Аню в личных сообщениях, писала ругательства и критику. Однако потом, спустя какое-то время неожиданно написала извинения певице и попросила прощения за свое поведение.

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