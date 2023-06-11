Украинская певица Анна Тринчер рассказала о своем отце, поделившись личным. Звезда опубликовала рассказ в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"К сожалению. Папа всегда ко мне относился, как к ненужному ребенку. Эмоционально я папу не чувствовала, но очень тянулась к нему", - рассказала Анна Тринчер.

"Он тягал меня за волосы. Кричал на меня... Грозил снять телевизор в моей комнате и разбить его. У него была неконтролируемая агрессия. Все это он делал, когда мамы не было дома. Он не занимался моим воспитанием, а только говорил "Я тебе куплю игрушку - а ты меня слушайся, хорошо?". На мои спектакли, концерты он не хотел, и в целом не обращал внимания на мои успехи...", - продолжила Анна Тринчер.

"Мы с детства формируем отношение к себе через то, как к нам относятся родители. Из-за этого я часто раньше и иногда сейчас чувствую себя не нужной..", - добавила Анна Тринчер на еще одном сторис.

"Безусловно, каждый из нас уникальный... Но есть некоторые особенности - которые проявляются почти у всех девушек, которые были в тяжелых отношениях с папами", - подытожила звезда в следующей публикации.

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