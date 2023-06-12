Певец и экс-ведущий шоу "Орла и Решки" Коля Серга, а также певец из группы "Бумбокс", которые теперь служат в ВСУ, впечатлили кадрами.

Украинские музыканты Коля Серга и Андрей Хлывнюк, которые активно участвуют в защите Украины от российских оккупантов в Вооруженных силах (ВСУ), поделились фотографиями, на которых они появляются рядом с Валерием Залужным.

На своих страницах в Instagram они опубликовали эти снимки, но по соображениям безопасности не указали точное место, где они были сделаны.

Коля Серга сопроводил свое селфи с Залужным загадочной подписью: "А дальше будет интересно".

В комментариях под фотографиями украинцы выразили надежду на скорую победу в борьбе и освобождение от оккупации.

«А русская говорила, что нет) Жив, прекрасен); Мощь и мощность💪Надежда и уверенность. Красота и сила; Когда закончится война жду Песню Калина; Крутость этого фото просто зашкаливает!; Ничего себе; каждый в своем пространстве! Вы прекрасны».

Ранее на своей странице в Instagram Коля Серга, который упорно отстаивал русский язык в Украине и только во время полномасштабного вторжения в публичной плоскости перешел на украинский, показал своеобразную открытку из прошлой жизни.

"24.02.2022 года должен был быть мой концерт в Николаеве. И я почти до него доехал. Остановился в Одессе несколько часов поспать, а в пять утра началась полномасштабная война. Сегодня по дороге на Херсонщину увидел этот плакат. Как открытку из той жизни, которой больше никогда не будет", - рассказал Коля Серга.

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