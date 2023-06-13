Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая в прошлом году вышла замуж за блогера Александра Волошина, в интервью Рамине Эсхакзай откровенно рассказала об отношениях с мужчиной-абъюзером. По словам артистки, это было после выхода на экраны сериала "Школа", когда она получила широкую популярность.

Как отметила Анна Тринчер, ей на тот момент было 18 лет, и она была по сути ребенком, тогда как ее избраннику было 33 года. Она переехала к нему на пятый день знакомства и поначалу все было нормально, а потом начался абъюз.

Мужчина постепенно сократил все связи Ани с друзьями и даже родственниками, потом заставлял ее худеть и изнурял диетами, как бы ей во благо. Вскоре дошло и до се**уального насилия.

"Я плакала. Я не могла дать отпор человеку, который на 15 лет старше меня. Это же мужчина. Я была маленькая и беззащитная", - вспомнила Анна Тринчер свои переживания.

Как рассказала Анна Тринчер, только ее нынешний муж Александр Волошин смог вернуть ее к полноценной жизни, и она смогла получать удовольствие.

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