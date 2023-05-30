Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая в прошлом году вышла замуж за блогера Александра Волошина, поделилась в своем Instagram, на котором показала свой перепуг. Как оказалось, во время того, как певица собиралась на встречу, в Киеве начали греметь взрывы.

В ролике Анна Тринчер спокойно и беззаботно красилась, когда в какой-то момент за окном послышались взрывы. Артистка подскочила со своего места и начала матерится, а на ее лице можно было прочитать эмоции страха, паники и сильного волнения.

В подписи к публикации Анна Тринчер призвала поклонников бежать в укрытия, а не делать, как она: "СЛАВА УКРАИНЕ! Слава ПВО, Слава нашим Героям! Берегите себя и идите в укрытие, а не рисуйтесь, как я, потому что до встречи осталось 30 мин". Это видео спровоцировало бурную реакцию в комментариях.

Так, часть пользователей начали критиковать Анну, что она матерится в ролике, тогда как другие встали на ее защиту, утверждая, что это вполне нормальная реакция на происходящее:

"Одни маты, как не красиво. Простите".

"Такая красивая, а так некрасиво выражаетесь. Вы же лидер мнений для молодежи. Зачем выкладываете в сеть такой стыд?".

"О, Боже, как мужик".

"Как-то не хорошо, слишком много матов".

"Как может закончиться война, если слышны только матерные слова"

"Я бы еще хуже сказала, этих матов мало. Пусть горят в аду".

"Простите, но это ее дело. Думаю, что вы также отреагировали бы на взрывы возле вас".

"К сожалению, это на сегодня наши такие эмоции, по всей Украине".

"Какая разница как она говорит дома? Видео выложила потому, что получила стресс, и матерится потому что тоже стресс".

"В такие моменты мало кто адекватно может разговаривать".

"Зато настоящая, такая какая есть. Все мы материмся, так что не нужно здесь быть такой правильной".

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