Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая была ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Юлия Санина выложила фрагмент нового клипа, который сняли на дуэтную композицию "Мрійники" вместе со звездами Евровидения – группой TVORCHI.
Надо сказать, что ранее поклонники не раз просили, чтобы Юлия Санина со своей группой The Hardkiss сделали фит с TVORCHI. Похоже, артисты решили объединить силы и порадовать украинцев совместной композицией.
На видео, которое показала Юлия Санина, можно увидеть не только парней из TVORCHI и ее саму, но еще и мужа певицы Валерия Бебко, который является музыкантом The Hardkiss.
В подписи к публикации Юлия Санина написала: "Премьера! Клип "Мрійники" уже на YouTube! Тем, кто отчаянно верит в светлое, сильным и смелым выпала судьба объединиться и создавать новое будущее".
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Поклонники не прошли мимо и ту же принялись комментировать новое видео артистки:
"Какой кайф!".
"Это кайф. Как я вас обожаю! Энергия потрясающая".
"Красиво, и в стиле The Hardkiss".
"Ого, какая неожиданная коллаборация, круто".
"Две мои любимые группы объединились и создали чудо. Спасибо за кайф".
"Дуэт удался на все 999%. Круто, Юля, вы невероятные".
"Класс! Песня двух моих любимых украинских групп".
"Как гармонируют тембры голосов!".
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