Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая была ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Юлия Санина выложила фрагмент нового клипа, который сняли на дуэтную композицию "Мрійники" вместе со звездами Евровидения – группой TVORCHI.

Надо сказать, что ранее поклонники не раз просили, чтобы Юлия Санина со своей группой The Hardkiss сделали фит с TVORCHI. Похоже, артисты решили объединить силы и порадовать украинцев совместной композицией.

На видео, которое показала Юлия Санина, можно увидеть не только парней из TVORCHI и ее саму, но еще и мужа певицы Валерия Бебко, который является музыкантом The Hardkiss.

В подписи к публикации Юлия Санина написала: "Премьера! Клип "Мрійники" уже на YouTube! Тем, кто отчаянно верит в светлое, сильным и смелым выпала судьба объединиться и создавать новое будущее".

Поклонники не прошли мимо и ту же принялись комментировать новое видео артистки:

"Какой кайф!".

"Это кайф. Как я вас обожаю! Энергия потрясающая".

"Красиво, и в стиле The Hardkiss".

"Ого, какая неожиданная коллаборация, круто".

"Две мои любимые группы объединились и создали чудо. Спасибо за кайф".

"Дуэт удался на все 999%. Круто, Юля, вы невероятные".

"Класс! Песня двух моих любимых украинских групп".

"Как гармонируют тембры голосов!".

Последние новости Украины:

Напомним, Анатолич показал неожиданные кадры из интервью с Будановым: "Моя самая лучшая работа".

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" взбесила украинцев резким поведением на фоне трагедии: "Ну да, очень умно".

Также Politeka писала, что "Будет вкусно и красиво": "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из слоеного теста.