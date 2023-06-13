Бывший муж известной певицы-запроданки Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который открыто поддержал Украину в отличие от бывшей супруги, не стал долго грустить и почти сразу после развода закрутил новый роман. На днях 45-летний Мурат обрадовал новостью, что женился на своей избраннице – 26-летней визажистке из Киева Лилии.
Судя по новым Instagram-сторис, сразу после свадебной церемонии молодожены отправились в медовый месяц за границу. Примечательно, что на снимках можно увидеть дочь Мурата от Лорак Софию. К слову, девочке только что исполнилось 12 лет. Очевидно, сразу после вечеринки со звездной мамой Ани Лорак и ее бойфрендом, София отправилась на отдых к отцу и его новой жене.
В своих сторис Мурат трепетно поздравлял дочь и показывал их активный отдых на роскошном курорте. К тому же, у Софии есть компания – вместе с ними на фото можно увидеть еще одну девочку – это дочь второй жены Мурата Лилии.
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Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда запроданка Лорак отправляет дочь к отцу, правда, сейчас они проводят время не в Украине, но и не в россии, а за границей.
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