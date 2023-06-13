Блогер и супруг певицы Анны Тринчер признался, почему продолжает быть дома, а не на службе.

Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер вместе со своим супругом Александром Волошиным высказались о довольно личных вещах. Сам муж артистки решил поднять также актуальную тему, касающуюся службы.

Постоянно подвергаясь негативным комментариям, бизнесмен и блогер Александр Волошин сталкивается с критикой за то, что не присоединился к Вооруженным Силам Украины во время войны.

В своем интервью, Александр отмечает, что уже в самом начале конфликта появилось у него желание поднять оружие и принять участие в борьбе. Однако его отчим, сам являющийся ветераном военной службы, отговорил его от этой идеи.

«Я за день до начала войны как-то почувствовал, что нужно перечислить деньги для ВСУ — положил 50 тысяч, когда еще это не было мейнстримом. А потом я позвонил бате, спросил ли что-нибудь нужно, но он сказал, что ничего не начнется, я должен забрать маму и быть ответственным за нее.

Я позвонил бате и сказал, что хочу выполнять свой долг. Он спросил, во-первых, кто будет с мамой, а во-вторых, объяснил, как все это происходит... Я же думал, что буду патроны подавать, ведь я не умею ничего, но батя сказал, что все будет хуже", — рассказал Волошин.

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