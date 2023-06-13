Популярный украинский музыкант и исполнитель Сергей Бабкин, который в начале полномасштабной войны вместе с женой Снежаной и тремя детьми выехал из пылающего Харькова за границу, уже давно вернулся в Украину и начал активно выступать для военных. Более того, не так давно Сергей Бабкин рассказал, что военные заказали ему написать песню, что он вскоре и сделал.

Теперь в своем Instagram Сергей Бабкин поделился милыми фото с женой Снежаной и военными. Как оказалось, артист и его жена поучили важные награды от украинских защитников. На новых снимках звездное семейство позирует вместе с военными и демонстрирует свои почетные нагрудные знаки.

В подписи к публикации Сергей Бабкин раскрыл подробности: "На концерте в Сумах нам со Снежаной вручили нагрудные знаки — почетные знаки отличия 127-й Отдельной бригады Территориальной обороны ІІ степени. Такие награды утверждаются на самом высоком уровне. Это стало приятным сюрпризом. Для меня это честь, потому что это еще одно доказательство того, что я все делаю верно. Вся моя деятельность, все мои концерты направлены на помощь ВСУ. Сам командир @okrema_brigada_tro_kharkiv Роман Грищенко @hryshchenko_r приехал вручить нам эти награды. Это очень важно для меня. Всегда рад видеть Вас и ребят на моих выступлениях! Слава Украине! Слава ВСУ!".

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