Известный украинский исполнитель и музыкант Сергей Бабкин, который с начала войны выехал с женой и тремя детьми за границу, а затем спустя время вернулся домой, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычное видео, на котором исполняет новую песню, которую написал по заказу украинских военных.

В черно-белом ролике Сергей запечатлен, сидя на брусчатке с гитарой в руках. Перед камерой он появился в необычном образе – на нам светлые спортивные штаны, легкое худи и босые ноги. Примечательно, что несмотря на черно-белые тона в ролике, гитара в руках артиста показана в цвете – на ней красивый патриотический рисунок.

В подписи к публикации Бабкин написал: "Друзья! Уже по хорошей традиции не смог оставить вас без лайвы новой песни. Слушайте и смотрите – акустическая версия "Непробиваемая"! Вживую и специально для вас". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Как всегда, огонь. Стихи супер. И вообще последние песни зашибись".

"Супер! Ты под мостом снимал?".

"Невероятно мощная песня. Спасибо за ваше творчество. Украинский народ одна сплошная непробиваемая стена".

"Очень хорошая песня. Благодарю вас".

"Спасибо! Словно сердце произносит каждое слово в унисон. Мощная искренняя украинская песня".

"Спасибо, Вам, Сергей, сейчас эта песня хит моего каждого дня".

"Крутая песня! Крутой исполнитель".

"Очень хорошая песня".

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