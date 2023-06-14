Украинский артист Виталий Козловский получил повестку. Звезда опубликовал фото из военкомата в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Вот и ко мне пришла повестка", - написал Виталий Козловский в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы что действительно думаете, что он будет мобилизован? Не смешите",

"Капец, люди чего вы такие злые. Правда, не правда ли, это на его совести. Вы за себя отвечайте, а не за кого-то..... Сами что делаете, чтобы война скорее закончилась!!!!!!!",

"Получить еще не значит пойти воевать, пиар",

"Козловский болен головой, псих. Давайте соберем 1000 подписей, что Виталия на войну нельзя, он не здоровый талантливый человек. От команды Козловского много помощи и пользы как от волонтеров, Даже Кондратюк подтвердит",

"Блин, сотни мужчин всех возрастов и профессий каждый день получают повестки, и все уходят! Никто из них не имеет права выбирать-идти или нет! Никого из них не спрашивают – хочешь или нет?! Идут все! Чем Козловский отличается? Почему так все разнервничались? Вас, вообще, не смущает тот факт, что певцам, артистам, ведущим, мужчинам артисток-певиц-ведущих повестки не вручают? Почему, не задумывались? Чем они лучше мужчин-инженеров".

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