Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023, а также проходит музыкальное обучение в американский Бостоне, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Jerry Heil поделилась фрагментом видео, в котором можно услышать пронзительную колыбельную, которую она посвятила детям, погибшим во время войны в Украине.
Свое песней Jerry Heil растрогала украинцев до слез. Драматичности ее исполнению добавляют кадры с военными и гражданскими, а также детьми войны. Видео Jerry Heil опубликовала в день трагедии в Кривом Роге, когда российские оккупанты атаковали город и унесли жизни более десятка людей, среди которых и дети.
В подписи к публикации Jerry Heil написала: "Каждый день украинские родители, убаюкивая своих детей, молятся, чтобы ночь прошла спокойно. Так родители качали детей в Кривом Роге и во всех городах, которые ежедневно подвергаются обстрелам. Помним, какой ценой нам дарован каждый день".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Jerry Heil:
"Невероятно красиво, о таком болезненном".
"Это удивительно. Нет слов, твои песни греют душу в такие трудные времена, спасибо".
"Просто нереально, аж мурашки".
"До мурашек. Прекрасное исполнение, только видеоряд пробирает страхом!".
"Сильно. Надо ценить каждый миг".
"Надо ценить каждую минуточку. Сильно и по душе, в сердечко, до слез, до мурашек".
"Красивый голос".
"Божечки, как же красиво. Слезы сами текут".
"В самое сердце".
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