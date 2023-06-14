Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023, а также проходит музыкальное обучение в американский Бостоне, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Jerry Heil поделилась фрагментом видео, в котором можно услышать пронзительную колыбельную, которую она посвятила детям, погибшим во время войны в Украине.

Свое песней Jerry Heil растрогала украинцев до слез. Драматичности ее исполнению добавляют кадры с военными и гражданскими, а также детьми войны. Видео Jerry Heil опубликовала в день трагедии в Кривом Роге, когда российские оккупанты атаковали город и унесли жизни более десятка людей, среди которых и дети.

В подписи к публикации Jerry Heil написала: "Каждый день украинские родители, убаюкивая своих детей, молятся, чтобы ночь прошла спокойно. Так родители качали детей в Кривом Роге и во всех городах, которые ежедневно подвергаются обстрелам. Помним, какой ценой нам дарован каждый день".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Jerry Heil:

"Невероятно красиво, о таком болезненном".

"Это удивительно. Нет слов, твои песни греют душу в такие трудные времена, спасибо".

"Просто нереально, аж мурашки".

"До мурашек. Прекрасное исполнение, только видеоряд пробирает страхом!".

"Сильно. Надо ценить каждый миг".

"Надо ценить каждую минуточку. Сильно и по душе, в сердечко, до слез, до мурашек".

"Красивый голос".

"Божечки, как же красиво. Слезы сами текут".

"В самое сердце".

Последние новости Украины:

Напомним, Анатолич показал неожиданные кадры из интервью с Будановым: "Моя самая лучшая работа".

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" взбесила украинцев резким поведением на фоне трагедии: "Ну да, очень умно".

Также Politeka писала, что "Будет вкусно и красиво": "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из слоеного теста.