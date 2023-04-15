Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023 и заняла третье место, а несколько месяцев назад прямо на концерте упала в оркестровую яму и поломала ребро, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милыми фото и рассказала об успехе своей музыки за последний год.

Как оказалось, целых четыре песни Jerry Heil вошли в список 100 лучших песен по версии премии YUNA, а еще три дуэтных композиции были номинированы. По словам Яны, за прошлый год она сделала много музыки, и ей очень приятно, что эта музыка нашла отклик в сердцах фанатов.

"Моя лучшая награда – видеть, сколько людей разделяют со мной одни принципы, когда слушают мою музыку, когда скачивают ее на стриминговых платформах вместо того, чтобы скачать где-то бесплатно. Вот такие люди – моя стая! И я чувствую свою подлинную ценность, когда даю вам новую музыку! Но вот такие номинации – они невероятно важны. Они дают мне знать, что я на правильном пути, что вы меня действительно слушаете, что вы тоже болеете за будущее женщин в украинском шоу-бизнесе и так же сильно, как и я, хотите, чтобы украинская музыка заняла свое почетное место среди музыки мировой! Мы по пути туда! Спасибо, что даете мне для этого силы!", - поделилась эмоциями Jerry Heil.

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