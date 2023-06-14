Популярная украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала полномасштабной войны выехала с детьми в Нидерланды, поделилась в своем Instagram постом, которым решила вступиться за своего коллегу Макса Барских. Однако, это привело к громкой и бурной реакции украинцев в комментариях.
Как оказалось, речь идет о языковом вопросе. Ранее на концерте в Кременчуге Макс Барских исполнил песню на русском языке, после чего кто-то из зрителей вызвал полицию. Слава Каминская опубликовала скриншот с этой новостью, а также еще один скриншот Статьи 10 Конституции, в котором говорится, что в Украине гарантируется право на свободное использование русского языка.
В подписи к публикации Слава Каминская написала вопрос: "Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?". На это звезда получила бурную реакцию от пользователей, которые напомнили артистке о войне и упрекнули тем, что она уехала из Украины, как только началось полномасштабное вторжение:
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- "Почему не популяризировать украинский, учитывая, что у вас большая аудитория для этого? Зачем постоянно это отстаивание русского, для кого?".
- "Слава, вы топите за русский? Вы относитесь к российскому национальному меньшинству, и хотите на этом сделать акцент? Не понимаю смысл таких постов сейчас".
- "Наконец-то я от вас отписываюсь… Вы бы лучше с Макса пример взяли!".
- "Что еще должно произойти, чтобы всем дошло, что язык – это их оружие убийства сейчас! Что еще должно произойти, чтобы вам стало просто противно?".
- "Пани Слава! Может, если бы вы находились в Украине все 1.5 года войны, вы бы не удивлялись реакции украинцев на такое. И не защищали бы здесь русскоговорящих".
- "Представляете, как людей тошнит от языка убийц? Да, непривычно и сложно, но как есть".
- "Интересно просто, а где вы Конституцию Украины на русском нашли?".
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