Популярная украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала полномасштабной войны выехала с детьми в Нидерланды, поделилась в своем Instagram постом, которым решила вступиться за своего коллегу Макса Барских. Однако, это привело к громкой и бурной реакции украинцев в комментариях.

Как оказалось, речь идет о языковом вопросе. Ранее на концерте в Кременчуге Макс Барских исполнил песню на русском языке, после чего кто-то из зрителей вызвал полицию. Слава Каминская опубликовала скриншот с этой новостью, а также еще один скриншот Статьи 10 Конституции, в котором говорится, что в Украине гарантируется право на свободное использование русского языка.

В подписи к публикации Слава Каминская написала вопрос: "Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?". На это звезда получила бурную реакцию от пользователей, которые напомнили артистке о войне и упрекнули тем, что она уехала из Украины, как только началось полномасштабное вторжение:

"Почему не популяризировать украинский, учитывая, что у вас большая аудитория для этого? Зачем постоянно это отстаивание русского, для кого?".

"Слава, вы топите за русский? Вы относитесь к российскому национальному меньшинству, и хотите на этом сделать акцент? Не понимаю смысл таких постов сейчас".

"Наконец-то я от вас отписываюсь… Вы бы лучше с Макса пример взяли!".

"Что еще должно произойти, чтобы всем дошло, что язык – это их оружие убийства сейчас! Что еще должно произойти, чтобы вам стало просто противно?".

"Пани Слава! Может, если бы вы находились в Украине все 1.5 года войны, вы бы не удивлялись реакции украинцев на такое. И не защищали бы здесь русскоговорящих".

"Представляете, как людей тошнит от языка убийц? Да, непривычно и сложно, но как есть".

"Интересно просто, а где вы Конституцию Украины на русском нашли?".

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