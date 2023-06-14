Такие таблетки можно получить в Центрах контроля и профилактики болезней, местных властей, или же у выездных бригад ЦКПХ.

О необычных таблетках, как ими правильно пользоваться и зачем они рассказали в Министерстве здравоохранения.

Так, в Министерстве отмечают, что на территориях, пострадавших от затоплений в результате подрыва ГЭС, опасно использовать неочищенную воду из поверхностных источников (открытых водоемов), а также колодцев и каптажей.

«Самым эффективным способом очищения воды от возбудителей болезней являются таблетки для обеззараживания», - отметили в Минздраве.

Такие таблетки поставляются в пострадавшие области централизованно. Их можно получить в Центрах контроля и профилактики болезней, местных властей, или же у выездных бригад ЦКПХ, которые сейчас работают в пострадавших регионах.

Также утверждается, что на подтопленных территориях уже сформирован многомесячный запас таблеток для обеззараживания воды.

Зачем они нужны и от чего спасают - таблетки уничтожают вирусы, бактерии, бактериальные споры, цисты, грибки, водоросли, простейшие и вирусы.

Доказана их эффективность против микроорганизмов, вызывающих заболевания брюшным тифом, дизентерией, холерой, полиомиелитом и другими острыми кишечными инфекциями.

Используя таблетки для обеззараживания, необходимо соблюдать несколько правил – четко соблюдать дозировку воды, указанной в инструкции, не использовать в одной емкости таблетки с разным количеством действующего вещества.

«Помните, чтобы таблетка начала действовать, после ее растворения в воде должно пройти не менее 30 минут. Не употребляйте очищенную воду раньше этого периода времени!», - подчеркивают в Минздраве.

Конечно, ни в коем случае нельзя таблетку проглатывать.

Напомним, вода в Херсонской области понемногу спадает, но в зоне подтопления нашли холерную палочку. Ранее Минздрав предупреждал об опасности вспышек кишечных инфекций, гепатита, холеры и даже сибирской язвы.

На сейчас случаев холеры в Украине не обнаружено.

По словам главного санврача Игоря Кузина, исследования поверхностных вод, централизованных поставок и т.д. проводятся по всему побережью на территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Суммарно таких исследований, начиная с 6 июня, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, и по сей день, было проведено более тысячи.

Критически важно сейчас не использовать воду из колодцев на ранее подтопленных территориях – такая вода может вызвать заболевания, – отметил санврач.

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