Так, Минздрав объявил украинцам, в поверхностных водоемах зафиксировано превышение микробиологических показателей, поэтому купаться или использовать воду для обработки пищевых продуктов нельзя.

"Кроме этого, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов", - подчеркнули в Минздраве.

Также в Минздраве сообщили, что по состоянию на данный момент в Украине не зарегистрированы случаи или подозрения на холеру.

"Сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Исследования проводятся ежедневно", – заверили в Минздраве.

Напомним, украинцам из пострадавших районов можно получить специальные таблетки – от чего они спасают и как правильно пользоваться.

Между тем, стало известно, что за сутки уровень воды в акватории Николаева снизился на 7 см.

"На 9:00 имеем общий уровень +36 см", - сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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