За попередніми даними, три людини загинулі, ще троє отримали поранення, пише Politeka.net.
«Такі попередні дані по втратами серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини», - повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.
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За його словами, рашисти о 5-ій ранку спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці.
«Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена - у Костянтинівці», - розповів Кириленко.
Ракети, випущені окупантами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці - два зруйновані і пошкоджені 55.
Крім того, постраждав газогін та електромережі.
Нагадаємо, минулої ночі окупанти також атакували Одесу - є загиблі і поранені.
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Крім того, Politeka.net писала, що росіяни відгребли і зупинились - названо напрямки.