Донеччника здригнулася від нових страшних вибухів, з’явилися попередні дані про наслідки атак.

За попередніми даними, три людини загинулі, ще троє отримали поранення, пише Politeka.net.

«Такі попередні дані по втратами серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини», - повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, рашисти о 5-ій ранку спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці.

«Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена - у Костянтинівці», - розповів Кириленко.

Ракети, випущені окупантами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці - два зруйновані і пошкоджені 55.

Крім того, постраждав газогін та електромережі.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти також атакували Одесу - є загиблі і поранені.

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