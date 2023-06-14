Такі таблетки можна отримати в Центрах контролю та профілактики хвороб, місцевої влади, або ж у виїзних бригад ЦКПХ.

Про незвичайні таблетки, як ними правильно користуватись і навіщо вони потрібні розповіли в Міністерстві охорони здоров’я.

Так, у Міністерстві наголошують, що на територіях, що постраждали від затоплень внаслідок підриву ГЕС, небезпечно використовувати неочищену воду з поверхневих джерел (відкритих водойм), а також колодязів та каптажів.

«Найефективнішим способом очищення води від збудників хвороб є таблетки для знезараження», - зазначили в МОЗ.

Такі таблетки поставляються у постраждалі області централізовано. Їх можна отримати в Центрах контролю та профілактики хвороб, місцевої влади, або ж у виїзних бригад ЦКПХ, які наразі працюють у постраждалих регіонах.

Також стверджується, що на підтоплених територіях вже сформований кількамісячний запас таблеток для знезараження води.

Навіщо вони потрбні і від чого рятують - таблетки знищують віруси, бактерії, бактеріальні спори, цисти, грибки, водорості, найпростіших та віруси.

Доведена їхня ефективність проти мікроорганізмів, що спричиняють захворювання на черевний тиф, дизентерію, холеру, поліомієліт та інші гострі кишкові інфекції.

Користуючись таблетками для знезараження, необхідно дотримуватись кількох правил – чітко дотримуватися дозування води, вказаного в інструкції, не використовувати в одній ємності таблетки з різною кількістю діючої речовини.

«Пам'ятайте, щоби таблетка почала діяти, після її розчинення у воді має пройти щонайменше 30 хвилин. Не вживайте очищену воду раніше цього періоду часу!», - підкреслюють в МОЗ.

Звісно, ні в якому разі не можна таблетку ковтати.

Нагадаємо, вода на Херсонщині потроху спадає, але в зоні підтоплення знайшли холерну паличку. Раніше МОЗ попереджав про небезпеку спалахів кишкових інфекцій, гепатиту, холери і навіть сибірки.

Наразі випадків холери в Україні не виявлено.

За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, дослідження поверхневих вод, централізованих поставок тощо проводять по всьому узбережжю на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Сумарно таких досліджень, починаючи з 6 червня, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, і донині, було проведено понад тисячу.

Критично важливо зараз не використовувати воду з колодязів на раніше підтоплених територіях - така вода може викликати захворювання, – зазначив санлікар.

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