Известный певец и лидер группы Quest Pistols Антон Савлепов сообщил о произошедшей в его семье трагедии.

Антон Савлепов рассказал, что он родом из Харьковской области, которая была оккупирована в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

«Моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Украинцы регулярно выходили на митинги сопротивления. И именно за жесткую гражданскую позицию оккупанты преследовали их, похищали, держали по подвалам и пытали. Некоторые возвращались морально и физически искалечены, а о других до сих пор ничего не известно…», - рассказал Савлепов в своем видеообращении.

Артист подчеркнул, что пленных гражданских почти не обменивают, и они редко попадают в списки на обмен. Более того, по документам они фактически даже не пленные, а пропавшие без вести.

Эта трагедия, как выяснилось, коснулась и семьи Савлепова.

«Эта печальная трагическая история затронула и мою семью. Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленник. Такой же, как и многие другие наши соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом», - сообщил Савлепов.

Напомним, ранее украинский артист и участник группы Quest Pistols Антон Савлепов развелся с женой, российской актрисой Ириной Горбачевой.

«Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина как взрослый человек принимает самостоятельно. Спасибо за понимание", - сообщал Антон после того, как Горбачева появилась на красной дорожке кинофестиваля в Москве.

С Горбачевой музыкант обручился в 2021-м. Пара сыграла скромную свадьбу в Каппадокии. Кстати, Ирина родилась в Мариуполе, где прожила до 9 лет.

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