Антон Савлепов рассказал, что он родом из Харьковской области, которая была оккупирована в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
«Моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Украинцы регулярно выходили на митинги сопротивления. И именно за жесткую гражданскую позицию оккупанты преследовали их, похищали, держали по подвалам и пытали. Некоторые возвращались морально и физически искалечены, а о других до сих пор ничего не известно…», - рассказал Савлепов в своем видеообращении.
Артист подчеркнул, что пленных гражданских почти не обменивают, и они редко попадают в списки на обмен. Более того, по документам они фактически даже не пленные, а пропавшие без вести.
Эта трагедия, как выяснилось, коснулась и семьи Савлепова.
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«Эта печальная трагическая история затронула и мою семью. Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленник. Такой же, как и многие другие наши соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом», - сообщил Савлепов.
Напомним, ранее украинский артист и участник группы Quest Pistols Антон Савлепов развелся с женой, российской актрисой Ириной Горбачевой.
«Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина как взрослый человек принимает самостоятельно. Спасибо за понимание", - сообщал Антон после того, как Горбачева появилась на красной дорожке кинофестиваля в Москве.
С Горбачевой музыкант обручился в 2021-м. Пара сыграла скромную свадьбу в Каппадокии. Кстати, Ирина родилась в Мариуполе, где прожила до 9 лет.
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