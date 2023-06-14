Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, а також проходить музичне навчання в американському Бостоні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Jerry Heil поділилася фрагментом відео, в якому можна почути пронизливу колискову, яку вона присвятила дітям, які загинули під час війни в Україні.

Своєю піснею Jerry Heil зворушила українців до сліз. Драматичності її виконанню додають кадри з військовими та цивільними, а також дітьми війни. Відео Jerry Heil опублікувала у день трагедії у Кривому Розі, коли російські окупанти атакували місто та забрали життя понад десяток людей, серед яких і діти.

У підписі до публікації Jerry Heil написала: "Щодня українські батьки, заколисуючи своїх дітей, моляться, щоб ніч минула спокійно. Так батьки колисали дітей в Кривому Розі і в усіх містах, які щодня піддаються обстрілам. Пам’ятаймо, якою ціною нам дарований кожен день".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Jerry Heil:

"Неймовірно красиво, про таке болісне".

"Це дивно. Немає слів, твої пісні гріють душу в такі скрутні часи, дякую".

"Просто нереально, аж мурашки".

"До мурашок. Прекрасне виконання, тільки відеоряд пробирає страхом!"

"Сильно. Треба цінувати кожну мить".

"Треба цінувати кожну хвилину. Дуже і до душі, в серце, до сліз, до мурашок".

"Гарний голос".

"Божечки, як же гарно. Сльози самі течуть".

"В саме серце".

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