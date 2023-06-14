Так, МОЗ оголосило українцям, в поверхневих водоймах зафіксовано перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна.

«Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм», - підкреслили в МОЗ.

Також в МОЗ повідомили, що станом на зараз в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру.

«Сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж русла та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Дослідження проводяться щоденно», - запевнили в МОЗ.

Нагадаємо, українцям з постраждалих районів можна отримати спеціальні таблетки - від чого вони рятують і як правильно користуватись.

Тим часом стало відомо, що за добу рівень води в акваторії Миколаєва знизився на 7 см.

"На 9:00, маємо загальний рівень +36 см", - повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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