Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", а недавно стала ведущей нового развлекательного шоу "ЄПитання", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк поделилась необычными фото и оставила пронзительное послание украинцам во время войны.

Как видно, на новых снимках Леся Никитюк запечатлена в кромешной темноте, она стоит полубоком к фотографу и с серьезным видом смотрит в объектив. Перед камерой она пояивлась в узком бежевом платье, ее волосы выпрямлены и распушены, а на них изображены надписи-имена украинских городов.

В подписи к публикации Леся Никитюк написала: "Киев взрывы!". "Ракеты в направлении Одессы". "Харьков в укрытие!". "Днепр – группа ракет!". "Взрывы в Кривом Роге!". "Хмельницкий ТРЕВОГА!". "Львовщина – работает ПВО". И в этот момент каждый из нас киевлянин, одессит, харьковчанин, днепрянин, криворожец, хмельнитчанин, львовянин. Каждый из нас мыслями в том городе, где сейчас опасность. Каждый из нас просит Бога скрыть именно этот город от угрозы. Потому что мы друг за друга, мы друг с другом, отныне и навсегда мы только вместе, потому что мы – одно целое, мы – Украина! Мы вместе плачем, но мы вместе и улыбаемся! Ждем отбой войны! Осторожно спойлер: Победа близко!".

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