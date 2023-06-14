Популярна українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку повномасштабної війни виїхала з дітьми до Нідерландів, поділилася у своєму Instagram постом, яким вирішила заступитися за свого колегу Макса Барських. Однак це призвело до гучної та бурхливої реакції українців у коментарях.
Як виявилося, йдеться про мовне питання. Раніше на концерті у Кременчуці Макс Барських виконав пісню російською мовою, після чого хтось із глядачів викликав поліцію. Слава Камінська опублікувала скріншот із цією новиною, а також ще один скріншот Статті 10 Конституції, в якому йдеться про те, що в Україні гарантується право на вільне використання російської мови.
У підписі до публікації Слава Камінська написала питання: "Поясніть мені, законослухняні громадяни. Лижі не їдуть?" На це зірка отримала бурхливу реакцію від користувачів, які нагадали артистці про війну та дорікнули тим, що вона виїхала з України, як тільки почалося повномасштабне вторгнення:
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- "Чому не популяризувати українську, враховуючи, що у вас велика аудиторія для цього? Навіщо постійно це відстоювання російської, для кого?".
- "Слава, ви топите за російську? Ви ставитеся до російської національної меншини, і хочете на цьому зробити акцент? Не розумію сенсу таких постів зараз".
- "Нарешті я від вас відписуюсь ... Ви б краще з Макса приклад взяли!".
- "Що ще має статися, щоб усім дійшло, що мова - це їхня зброя вбивства зараз! Що ще має статися, щоб вам стало просто гидко?".
- "Пані Славо! Може, якби ви перебували в Україні всі 1.5 роки війни, ви б не дивувалися реакції українців на таке. І не захищали б тут російськомовних".
- "Уявляєте, як людей нудить від мови вбивць? Так, незвично і складно, але як є".
- "Цікаво просто, а де ви Конституцію України російською знайшли?".
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