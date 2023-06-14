Популярна українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку повномасштабної війни виїхала з дітьми до Нідерландів, поділилася у своєму Instagram постом, яким вирішила заступитися за свого колегу Макса Барських. Однак це призвело до гучної та бурхливої ​​реакції українців у коментарях.

Як виявилося, йдеться про мовне питання. Раніше на концерті у Кременчуці Макс Барських виконав пісню російською мовою, після чого хтось із глядачів викликав поліцію. Слава Камінська опублікувала скріншот із цією новиною, а також ще один скріншот Статті 10 Конституції, в якому йдеться про те, що в Україні гарантується право на вільне використання російської мови.

У підписі до публікації Слава Камінська написала питання: "Поясніть мені, законослухняні громадяни. Лижі не їдуть?" На це зірка отримала бурхливу реакцію від користувачів, які нагадали артистці про війну та дорікнули тим, що вона виїхала з України, як тільки почалося повномасштабне вторгнення:

"Чому не популяризувати українську, враховуючи, що у вас велика аудиторія для цього? Навіщо постійно це відстоювання російської, для кого?".

"Слава, ви топите за російську? Ви ставитеся до російської національної меншини, і хочете на цьому зробити акцент? Не розумію сенсу таких постів зараз".

"Нарешті я від вас відписуюсь ... Ви б краще з Макса приклад взяли!".

"Що ще має статися, щоб усім дійшло, що мова - це їхня зброя вбивства зараз! Що ще має статися, щоб вам стало просто гидко?".

"Пані Славо! Може, якби ви перебували в Україні всі 1.5 роки війни, ви б не дивувалися реакції українців на таке. І не захищали б тут російськомовних".

"Уявляєте, як людей нудить від мови вбивць? Так, незвично і складно, але як є".

"Цікаво просто, а де ви Конституцію України російською знайшли?".

Останні новини України:

Нагадаємо, Анатоліч показав несподівані кадри з інтерв'ю з Будановим: "Моя найкраща робота".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос із "Танців зі зірками" розлютила українців різкою поведінкою на тлі трагедії: "Ну так, дуже розумно".

Також Politeka писала, що "Буде смачно та красиво": "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з листкового тіста.