Так, согласно данным воздушных сил ВС Украины, в период с 00.20 по 04.30 15 июня российские кафиры нанесли ракетный удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами «Shahed-136/131», пишет Politeka .net.

«Четыре самолета стратегической авиации Ту-95мс осуществили четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области», - говорится в сообщении.

Иранские «шахеды» россияне запустили по северному и южному направлениям.

Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований «Юг» и «Восток».

Кроме того, был уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.

Добавим, в свою очередь спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что Одесчину атаковали 13 «шахедов» и все они были уничтожены силами ПВО.

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