Цього разу, як повідомляють місцеві ЗМІ та паблики затопило Сочі, пише Politeka.net.

Там через сильний дощ річка Мацеста вийшла з берегів, затопивши спальні райони міста. Під водою опинилися прибудинкові території, цокольні приміщення, легкові автомобілі.

На деяких вулицях вода дійшла до дахів.

У Мережі згадали, що тиждень тому сильні зливи затопили російський Владивосток. Там також під воду пішли автомобілі та гороські кіоски, скрізь утворилися «водоспади», а вулиці буквально перетворилися на річки.

Користувачі соцмереж припустили, що так виглядає карма за підрив Каховської ГЕС. Інші запевнили, що карма природи тут ні до чого, мовляв, потопи в Сочі трапляються регулярно і так для росіян виглядає стабільність.

«Це у них щороку так, стабільна ситуація»,

«Попереду на росіян чекають вибухи будинків, пожежі та мор від якоїсь зарази»,

«Я б сказав – баланс», «Бумеранг»,

«Банальна корупція, у цьому смітнику повені чи не щодня»,

«Ніяка не карма, якби було як у нас, щоб усе в нуль, ось це було б по-справжньому!»,

"Вони живуть з цим" , - обговорюють нову повінь в Сочі користувачі Twitter.

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Крім того, повідомлялося, що російські ракети зрівняли із землею житлові будинки.