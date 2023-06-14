Цього разу, як повідомляють місцеві ЗМІ та паблики затопило Сочі, пише Politeka.net.
Там через сильний дощ річка Мацеста вийшла з берегів, затопивши спальні райони міста. Під водою опинилися прибудинкові території, цокольні приміщення, легкові автомобілі.
На деяких вулицях вода дійшла до дахів.
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У Мережі згадали, що тиждень тому сильні зливи затопили російський Владивосток. Там також під воду пішли автомобілі та гороські кіоски, скрізь утворилися «водоспади», а вулиці буквально перетворилися на річки.
Користувачі соцмереж припустили, що так виглядає карма за підрив Каховської ГЕС. Інші запевнили, що карма природи тут ні до чого, мовляв, потопи в Сочі трапляються регулярно і так для росіян виглядає стабільність.
«Це у них щороку так, стабільна ситуація»,
«Попереду на росіян чекають вибухи будинків, пожежі та мор від якоїсь зарази»,
«Я б сказав – баланс», «Бумеранг»,
«Банальна корупція, у цьому смітнику повені чи не щодня»,
«Ніяка не карма, якби було як у нас, щоб усе в нуль, ось це було б по-справжньому!»,
"Вони живуть з цим" , - обговорюють нову повінь в Сочі користувачі Twitter.
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