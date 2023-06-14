Про нові подробиці операції і успіхи українських захисників повідомили в Міноборони, пише Politeka.net.

Так, згідно з офіційними даними, сили оборони України мають частковий успіх. Так, за минулу добу на Бахмутскому напрямку - на різних ділянках українські Герої пройшли вперед від 200-500 м.

На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.

«Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога», - зазначила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку, зазначили в Міноборони, бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

«Ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні», - підкреслила Маляр.

Так, тільки за вчорашню добу ворог втратив артилерійську батарею самохідних гармат, 2 комплекси РЕБ, зосередження автомобільної техніки (до 10 од.), радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби, ЗРК.

Раніше, нагадаємо, повідомлялось, що на деяких напрямках росіяни відгребли від ЗСУ по повній.

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