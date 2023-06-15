Об этом объявили создатели «Голоса страны», решившие креативить и сохранять интригу во всем. Даже, раскрыв, кто сядет в третье тренерское кресло «Голоса страны», они пока отказались назвать его имя.

«Присоединится к тренерам нового сезона и даст шанс талантливым вокалистам зазвучать на весь мир тренер в образе Килиммэна – участника легендарной группы Kalush Orchestra, которая принесла Украине победу на Евровидении-2022», - сообщили создатели нового сезона «Голос страны».

Кто именно находится в образе Килиммэна – пока секрет. Известно, что за время существования группы Kalush Orchestra в этом образе было несколько разных артистов, от вокалистов и до брейкдансеров.

Пытаясь угадать, кто скрывается в образе Килиммена, пользователи соцсетей даже увидели сходство с Тиной Кароль и Златой Огневич.

«Губы похожи на Огневич, кажется»,

«Мне кажется, что это Кола», «Не Килимэн будет, а кто-то другой. Например, Тина»,

«Там Тина Кароль»,

«Макс Барских»,

«Меловин»,

«Давайте Тину Кароль в жюри, а не все это, плиз»,

«Я очень извиняюсь, но это кринж»,

«Алина Паш»,

«Есть 100% инфа, что там Потап» , – обсуждают загадку от продюсеров «Голоса страны» зрители.

Напомним, уже известно, что тренерами в новом сезоне "Голоса страны" стали Юлия Санина и Артем Пивоваров.

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