Об этом объявили создатели «Голоса страны», решившие креативить и сохранять интригу во всем. Даже, раскрыв, кто сядет в третье тренерское кресло «Голоса страны», они пока отказались назвать его имя.
«Присоединится к тренерам нового сезона и даст шанс талантливым вокалистам зазвучать на весь мир тренер в образе Килиммэна – участника легендарной группы Kalush Orchestra, которая принесла Украине победу на Евровидении-2022», - сообщили создатели нового сезона «Голос страны».
Кто именно находится в образе Килиммэна – пока секрет. Известно, что за время существования группы Kalush Orchestra в этом образе было несколько разных артистов, от вокалистов и до брейкдансеров.
Пытаясь угадать, кто скрывается в образе Килиммена, пользователи соцсетей даже увидели сходство с Тиной Кароль и Златой Огневич.
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«Губы похожи на Огневич, кажется»,
«Мне кажется, что это Кола», «Не Килимэн будет, а кто-то другой. Например, Тина»,
«Там Тина Кароль»,
«Макс Барских»,
«Меловин»,
«Давайте Тину Кароль в жюри, а не все это, плиз»,
«Я очень извиняюсь, но это кринж»,
«Алина Паш»,
«Есть 100% инфа, что там Потап» , – обсуждают загадку от продюсеров «Голоса страны» зрители.
Напомним, уже известно, что тренерами в новом сезоне "Голоса страны" стали Юлия Санина и Артем Пивоваров.
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