Учасників МастерШеф. Професіонали – 4 стає все меньше, пише Politeka.net.

У черговому випуску телекухню залишив Едуард Лазаренко.

«Люблю творити в направленні кулінарії та її розвиток. Моя мотивація — це створення своєї кулінарноі академіі, навчання учнів для роботи в ресторанах», - розповідав про себе 30-річний учасник «МастерШеф. Професіонали» з Хмельницького.

Однак історія Лазаренка на «МастерШеф. Професіонали – 4» вже завершена. Обговорюючи виліт Едуарда, деякі глядачі зазначають, що він був гідним учасником:

«Едуард, ви пішли достойно, як справжній чоловік. Від вас ніколи не було критики на адресу інших. Таким поваром треба було, як кажуть, родитись. Вами пишаюсь, ви вже Переможець».

Інші ж припускають, що Едуард гарний кухар, але не сприймає критику:

«Проблема Едуарда в тому, що він якраз навпаки, не хотів розвиватися та приймати критику. Хоча насправді кухар непоганий».

Обговорюючи потенційного переможця "МастерШеф. Професіонали", глядачі висловлюють впевненість, що це буде Артем.

«Все одно фаворити Артем і Сашко. По всім критеріям, на мій погляд», «Та вже всі ми знаємо, що виграє Артем», «Артем, як на мене, сильніше Івана».

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