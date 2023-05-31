Так, шанувальники «Голосу країни» вирішилина підвищених тонах з’ясувати, чи дійсно заслуговує Артем Пиововаров на крісло тренера, пише Politeka.net.
Нагадаємо, наразі вже відомо, що тренерами у «Голосі країни-13» стануть Юлія Саніна і Артем Пивоваров. Імена інших зіркових наставників залишаються у таємниці.
Саме Артем Пивоваров викликав невдовлення у деяких глядачів.
«Якось не дуже новина, терпіти його, вискачку, не можу. Але шоу є шоу, гроші правлять світом та пафосні рейтинги», - висловилась одна з користувачок Інстаграм.
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На таку думку відреагували інші користувачі соцмережі:
«Це той випадок, коли в тренери вибрали артиста який дійсно талановитий і любить Україну. До чого тут гроші і пафосні рейтинги. Ви, певно, Потапа хотіли тренером»,
«В ви не варті його волосинки»,
«Люди не можуть терпіти тих, хто іде вперед і показує себе такою людиною як і є, людина добивається свого, а часто люди не терплять тих, бо багато хочуть бути на його місці, але для цього нічого не роблять. Але, щоб мати щось в житті і бути знаменитим, то часто треба щось не доїсти і не спати ночами, днями. Часто люди бачать результати, але не бачать який шлях людина пройшла, а плюс якщо вам хтось не подобається то просто ліпше пройти повз чим лишати не доречні коментарі. А гроші тут зараз до чого?»,
«Те, що він вам не довподоби не означає, що він не гідний бути тренером Голосу . До чого тут одразу тут пафос і гроші?».
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