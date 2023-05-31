Зйомки нового сезону «Голос країни» ще не розпочалися, але привід для сварок між глядачами вже є.

Так, шанувальники «Голосу країни» вирішилина підвищених тонах з’ясувати, чи дійсно заслуговує Артем Пиововаров на крісло тренера, пише Politeka.net.

Нагадаємо, наразі вже відомо, що тренерами у «Голосі країни-13» стануть Юлія Саніна і Артем Пивоваров. Імена інших зіркових наставників залишаються у таємниці.

Саме Артем Пивоваров викликав невдовлення у деяких глядачів.

«Якось не дуже новина, терпіти його, вискачку, не можу. Але шоу є шоу, гроші правлять світом та пафосні рейтинги», - висловилась одна з користувачок Інстаграм.

На таку думку відреагували інші користувачі соцмережі:

«Це той випадок, коли в тренери вибрали артиста який дійсно талановитий і любить Україну. До чого тут гроші і пафосні рейтинги. Ви, певно, Потапа хотіли тренером»,

«В ви не варті його волосинки»,

«Люди не можуть терпіти тих, хто іде вперед і показує себе такою людиною як і є, людина добивається свого, а часто люди не терплять тих, бо багато хочуть бути на його місці, але для цього нічого не роблять. Але, щоб мати щось в житті і бути знаменитим, то часто треба щось не доїсти і не спати ночами, днями. Часто люди бачать результати, але не бачать який шлях людина пройшла, а плюс якщо вам хтось не подобається то просто ліпше пройти повз чим лишати не доречні коментарі. А гроші тут зараз до чого?»,

«Те, що він вам не довподоби не означає, що він не гідний бути тренером Голосу . До чого тут одразу тут пафос і гроші?».

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