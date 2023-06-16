Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала, как веселилась на семейном празднике, но попала в неловкое положение.

Екатерине Репяховой, супруге украинского певца Виктора Павлика, исполнилось 29 лет, и она решила отпраздновать его в Карпатах. После этого отпраздновала с мужем Катерина и день рождения сына Михаила, однако многие обратили внимание на одну деталь.

«Мои» - написала под семейным видео Репяхова и показала, как родственники собираются ради семейного фото.

При этом многих возмутил факт, что именно сына и мужа Репяховой как раз на семейном ролике не было, чтоб сделать общее фото со всеми:

«Хороший получился праздник, креативно, интересно, но именинник был наиболее безразличен к действу; тоже это заметила. На всех играх-забавах другие дети, а он даже к торту равнодушен. Мыслями где-то летает; Фоткаться на семейное фото без мужа и сына? Ну, бывает)

Катерина, не поняла почему вы агрессуете? Комментарий был больше тем, кто набросился на вас из-за того, что на видео нет вашего мужа и сына. Потому и написала что бывает и так. Мда, пожалуй зря написала в вашу поддержку, вижу что вы ее не стоите, вам подходят только комментарии где вас 💩, вы будто только такое видите в любом комментарии» - написали Репяховой.

Ранее Репяхова поделилась счастливыми снимками с празднования. Она выразила свою благодарность родным за поздравления и рассказала, что в этот день она загадала особое желание.

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