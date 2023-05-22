В скандале вокруг Виктора Павлика и его молодой жены Кати Репяховой появилось продолжение.

Для Виктора Павлика скандальная поездка через закрытый мост просто так не прошла, пишет Politeka.net.

Так, Катя Репяхова подтвердила, что за необдуманный поступок Павлик поплатился своим выступлением.

«Катя, а это правда, что из-за этого скандала концерт Виктора Павлика, который должен был состояться в Берлине 4 июня, отменили?», - спросила у Репяховой одна из ее подписниц.

«Правда», – ответила Репяхова.

Также Катя Репяхова рассказала подробности визита полиции.

Напомним, правоохранители сообщали, что скандальный спецпропуск у Павлика изъяли.

«…Это пропуск мужа, который он имеет очень давно. И его забрали для проверки подлинности, патрульные полиции не уполномочены сразу выявить, как, кем, зачем был выдан пропуск и вообще настоящий ли он», - сообщила Репяхова.

Блогерке и жене Виктора Павлика также напомнили, что на скандальном видео певец сказал: «Этот пропуск тебе подарок...».

«Очевидно, что это сарказм. Этот пропуск мужа и это не сложно обнаружить. Но я нас не оправдываю, мы не должны были шутить с такими вещами», - ответила Екатерина Репяхова.

На фоне скандала вокруг Виктора Павлика и Репяховой некоторые украинцы встали на сторону звездной семьи. Мол, все люди ошибаются и в действительности ничего страшного не произошло.

"Я, конечно, не фанат ни Репяховой, ни Павлика! Но… Боже, такое раздули, словно они минимум тот мост разнесли или российским танком по нему проехались, а не на авто! Человек ошибся, такое бывает… Но это не так драматично что вся страна уже третий день гудит об этом! Или у вас другой проблемы нет?»,

"Терпение вам, чтобы все это пройти с высоко поднятой головой".

Напомним, из-за скандала со спецпропуском Виктору Павлику также пришлось давать объяснения. Мол, пропуск на закрытый режимный объект он не дарил и Репяхова имела в виду подарок непосредственно поездку, а не пропуск.

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