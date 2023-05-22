Для Виктора Павлика скандальная поездка через закрытый мост просто так не прошла, пишет Politeka.net.
Так, Катя Репяхова подтвердила, что за необдуманный поступок Павлик поплатился своим выступлением.
«Катя, а это правда, что из-за этого скандала концерт Виктора Павлика, который должен был состояться в Берлине 4 июня, отменили?», - спросила у Репяховой одна из ее подписниц.
«Правда», – ответила Репяхова.
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Также Катя Репяхова рассказала подробности визита полиции.
Напомним, правоохранители сообщали, что скандальный спецпропуск у Павлика изъяли.
«…Это пропуск мужа, который он имеет очень давно. И его забрали для проверки подлинности, патрульные полиции не уполномочены сразу выявить, как, кем, зачем был выдан пропуск и вообще настоящий ли он», - сообщила Репяхова.
Блогерке и жене Виктора Павлика также напомнили, что на скандальном видео певец сказал: «Этот пропуск тебе подарок...».
«Очевидно, что это сарказм. Этот пропуск мужа и это не сложно обнаружить. Но я нас не оправдываю, мы не должны были шутить с такими вещами», - ответила Екатерина Репяхова.
На фоне скандала вокруг Виктора Павлика и Репяховой некоторые украинцы встали на сторону звездной семьи. Мол, все люди ошибаются и в действительности ничего страшного не произошло.
"Я, конечно, не фанат ни Репяховой, ни Павлика! Но… Боже, такое раздули, словно они минимум тот мост разнесли или российским танком по нему проехались, а не на авто! Человек ошибся, такое бывает… Но это не так драматично что вся страна уже третий день гудит об этом! Или у вас другой проблемы нет?»,
"Терпение вам, чтобы все это пройти с высоко поднятой головой".
Напомним, из-за скандала со спецпропуском Виктору Павлику также пришлось давать объяснения. Мол, пропуск на закрытый режимный объект он не дарил и Репяхова имела в виду подарок непосредственно поездку, а не пропуск.
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