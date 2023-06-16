Ряд украинских знаменитостей ездят за границу волонтерить и параллельно выступают на корпоративах. На этот раз скандал разгорелся из-за того, что Андрей Данилко и другие артисты уехали из Украины, чтобы выступить на Миконосе на дне рождения украинки Юлии Буряк, которая еще до полномасштабной войны переехала в Москву и вышла замуж за российского олигарха Леонида Арапова. Ведущим мероприятия был Владимир Остапчук.

"Хеппи бёздей, наша Юля" - поет Верка Сердючка на дне рождения украинской жены русского олигарха Арапова. Которая еще в сентябре 2021 праздновала годовщину свадьбы в москве под флагом рф. Хотя есть немного иронии в том, что Сердючка веселит присутствующую на празднике русню песней «раша гудбай»", — сообщает телеграмм-канал "Культурная Прачечная".

Верка Сердючка и Владимир Остапчук не единственные из украинских звезд, кто выступал на дне рождения Юлии Буряк. К примеру, девушка ведущего Екатерина Полтавская спалила, что на Миконосе также выступали Quest Pistols.

Менеджер Верки Сердючки поспешил оправдаться: "Вот какая информация у нас есть/была. Это день рождения одесситки Юлии (муж Андрей тоже одессит, активно помогает финансово Украине и ВСУ (говорит по-украински). Давно не живут в Украине. Возможно, у вас информация о ее прошлом брак, мы не в курсе)".

И Остапчук, и менеджер Андрея Данилко, заявляют, что не знали, что на мероприятии будут присутствовать россияне.

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Напомним, на сцену к Верке Сердючке вышел известный российский актер, осуждающий войну.

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