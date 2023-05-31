Так, у мережі з'явилося відео, як Андрій Данилко піднімається ескалатором на станції метро «Майдан Незалежності», пише Politeka.net.
Раптом у кадрі з'являється жінка, яка у хамській манері відштовхує Данилка, вимагаючи дати їй пройти. Не витримавши такої грубості, Андрій Данилко робить зауваження жінці і у відповідь отримує удар сумкою в живіт.
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"Хто з вас?" - йдеться у підписі до жартівливого відео за участю Андрія Данилка та Інни Білоконь.
Користувачі TikTok дуже емоційно відреагували на появу Данилка та «мами Вєрки Сердючки» і в несподіваному амплуа, і в незвичному місці.
«Будь ласка, продовжуйте знімати відео! Вас так не вистачає!», «Класніючі», «Андрію, ти найкращий!», «Які вони чудові!».
Також деякі дізналися в образах, які зіграли Данилко та Білоконь, себе та оточуючих.
«О, тітка це я! Вічно біжу, а на дорозі стоять всякі там Легенди», «Тпичні будні в метро», «Це наше ставлення один до одного», «Коли тобі по 50, а мама все одно виховує», «Відчуття… щодня», «А не треба у проході стояти просто!».
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Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, із яким виходив на сцену Євробачення.
Також повідомлялося, що Данилко з'явився на Євробаченні в незвичайному аксесуарі.