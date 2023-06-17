Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", а недавно стала ведущей нового развлекательного шоу "ЄПитання", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк поделилась двумя снимками, которыми красноречиво показала, за что любит свою работу.

Недавно стало известно, что на Новом канале возобновили съемки развлекательного шоу "Хто зверху?". К слову, вместо Сергея Притулы коллегой Леси Никитюк на съемочной площадке стал блогер Богдан Буше.

На новых фото Леся Никитюк, видимо, показала свои образы со съемок. На первом снимке звезда запечатлена где-то в закулисье съемочного павильона. Перед камерой она появилась в роскошном ярко-желтом платье замысловатого фасона, которое подчеркнуло стройную фигуру. А вот на второй фотографии Леся Никитюк запечатлена уже в костюме ломтика хлеба, видимо этот наряд она надела для какого-то конкурса.

В подписи к публикации Леся Никитюк иронично написала: "Люблю свою работу". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фотографии телезвезды:

"Второе фото – это мое состояние каждое утро".

"От красотки до батона один шаг".

"Очень жаль, и необычно видеть вас без Притулы рядом, но уверен, что Богдан будет достойным".

"Хоть мешок одень и веревкой подвяжи, все равно волшебная кралечка!".

"Второе фото может стать классным мемом".

"Когда прошла тест – "Какой Ты хлеб".

"Богиня бутеров".

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