Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, активно волонтерила та продовжує брати участь у різних благодійних ініціативах та зборах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Даша Астаф'єва виклала фото з візиту до своєї бабусі, яка мешкає у підтопленому селі та не хоче їхати.

Як розповіла Даша Астаф'єва, зараз на Дніпропетровщині біда. У десятках міст та сіл немає води, і невідомо, коли вона з'явиться. Для приватного господарства це катастрофа. В одному з таких населених пунктів мешкає бабуся артистки, і вона навідріз відмовляється їхати і кидати своє господарство. Це дуже засмучує, як зізнається Даша Астаф'єва.

"Знаю, кожен, хто читатиме, плакатиме. Як плачу я щодня. Тому що не знаю, що відповідати на "Чому не забираєте бабусю?". Вона не хоче покидати свій будинок. Моя бабуся. Все її життя проходить на Дніпропетровщині, с.Чортомлик… Будинок, поставлений власноруч, господарство, тварини, город. Як і тисячі сімей України, вона не бачить свого життя іншим. Але моя бабуся, моя героїня, відмовляється залишати свій будинок. Не може покинути своїх підопічних. "Як я їх залишу?", - запитує вона, і я не знаходжу відповіді", - поділилася своїм болем Даша Астаф'єва.

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