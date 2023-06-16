Відома співачка Настя Каменських після скандалу із провальним конкурсом та темою донатів для ЗСУ зробила нове звернення.

Популярна українська співачка Настя Каменських , яка нещодавно завершила гастрольний тур українськими містами, раніше потрапила у скандал через конкурс. Артистка вирішила розіграти авто, вартість якого була близько мільйона гривень, за участь спонсори конкурсу мали заплатити чималу суму.

Після конкурсу з розіграшем авто артистка обіцяла віддати сто тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Таку ідею конкурсу та подарунку вкрай розкритикували українці, засудивши рекламу зі спонсорами.

Після цього артистка видалила посаду та відмовилася відповідати на коментарі. А сьогодні Каменських вирішила розповісти, як у рамках свого туру вирішила допомогти військовим після скандалу.

«Автомобілі, придбані у рамках першої частини туру «Я-Україна», вже вирушили на передову до наших захисників допомагати їм захищати нашу країну.

У світлі останніх подій хочеться допомагати та робити все можливе, щоб наближати Перемогу. Ці авто – наш спільний внесок з кожним, хто приходив на концерти туру, донатив та брав участь у благодійних розіграшах» – заявила Каменських та поділилася відео.

Вона не стала реагувати на коментарі про її минулу історію з конкурсом, проте подякувала тим, хто брав участь зараз із зборами для ЗСУ.

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