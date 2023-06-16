Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка з початку війни пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його друга Михайла Кацуріна, часто радує свою величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Надя Дорофєєва поділилася милим фото зі своєю командою та підігріла чутки про весілля з новим коханим.
Як виявилось, Надя Дорофєєва показала людей, які допомагають творити їй нові хіти. І ця маленька команда складається з автора та продюсера Івана Клименка, а також коханого співачки Михайла Кацуріна. За словами Дорофєєвої, її бойфренд крім підприємництва та блогерства має талант до написання пісень.
"Пісню "вотсап", яку ви вже знаєте , "кохаю, але не зовсім" - яка от от вийде і "зависали" - яка буде наступним релізом - ми писали саме цим складом. На фото талановитий автор і продюсер @vanek.klimenko і мій @misha_katsurin, який якимось чином окрім підприємництва і блогерства має надзвичайний хист до написання пісень. Цим складом зібрались знов, щоб написати нове, погнали", - написала Надя Дорофєєва у підписі фотографії.
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Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки, і багато хто торкнувся питання весілля Дорофєєвої та Кацуріна:
"Яке написання пісень, взагалі-то у вас сьогодні весілля".
"Надя, ти вийдеш заміж за Мишка?".
"Я перепрошую, а коли весілля?".
"Ми вже зачекалися на ваше весілля, пісні потім напишете".
"Дуже хочеться почути обидві пісні".
"Чекаємо нових та неймовірних пісень!".
"Надя, коли весілля?".
"Надя, і які пісні, вітаю вас із весіллям!".
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