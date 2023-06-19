Как сообщили в Минобороны Украины, кафиры перебросили туда дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов, пишет Politeka.net.
Отмечается, что общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, однако битвы не утихали - произошло 41 боеприкосновение и наши войска продвинулись в глубину противника на нескольких участках.
«Враг продолжал на прошлой неделе наступать на Лимано-Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ни одного метра земли на этих направлениях мы не потеряли благодаря профессионализму и мужеству наших бойцов», - заверили в Минобороны.
Тем временем в Сети появились первые кадры из освобожденных Пятихаток в Запорожской области.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
"Все плохо": у россиян новая критическая проблема на фронте, появились хорошие новости для украинцев
"Берегите себя!": враг выпустил по Херсонщине более 400 снарядов, есть погибшие
Опасный продукт появился на прилавках Одесчины: срочное предупреждение
Трагедия произошла в Днепре, оборвалась жизнь 16-летней девушки: обстоятельства и причины вызывают много вопросов
«Рашисты убегали, бросая технику, боеприпасы и оружие….» – сообщили украинские Герои.
В свою очередь британская разведка констатирует, что россия начала перебрасывать части своих войск группировки Днепр с восточного берега Днепра для усиления запорожского и бахмутского направлений.
Так, Министерство обороны Великобритании сообщило, что подрыв дамбы Каховской ГЭС позволил российским войскам провести передислокации и усилить другие направления.
В британской разведке считают, что переброска потенциально задействует несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, включая ее 34-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также подразделения ВДВ и морской пехоты.
Последние новости Украины:
Новый коварный удар - россияне запустили ракеты с подлодки.
Также сообщалось, что рассекречены новые успехи ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне накрыли огнем большой украинский город.