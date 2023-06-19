На востоке враг прилагал немало усилий, чтобы остановить продвижение украинских войск на Бахмутском направлении.

Как сообщили в Минобороны Украины, кафиры перебросили туда дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов, пишет Politeka.net.

Отмечается, что общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, однако битвы не утихали - произошло 41 боеприкосновение и наши войска продвинулись в глубину противника на нескольких участках.

«Враг продолжал на прошлой неделе наступать на Лимано-Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ни одного метра земли на этих направлениях мы не потеряли благодаря профессионализму и мужеству наших бойцов», - заверили в Минобороны.

Тем временем в Сети появились первые кадры из освобожденных Пятихаток в Запорожской области.

«Рашисты убегали, бросая технику, боеприпасы и оружие….» – сообщили украинские Герои.

В свою очередь британская разведка констатирует, что россия начала перебрасывать части своих войск группировки Днепр с восточного берега Днепра для усиления запорожского и бахмутского направлений.

Так, Министерство обороны Великобритании сообщило, что подрыв дамбы Каховской ГЭС позволил российским войскам провести передислокации и усилить другие направления.

В британской разведке считают, что переброска потенциально задействует несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, включая ее 34-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также подразделения ВДВ и морской пехоты.

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