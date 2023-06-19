О страшном событии рассказали в Прикарпатской полиции, пишет Politeka.net.

В воскресенье, 18 июня, в 17:45 в полицию обратился 40-летний житель пгт Куты и сообщил, что его 9-летняя дочь около 15:00 ушла к сестре.

Но девочка там так и не появилась. Мобильный телефон ребенка находился вне зоны досягаемости. Правоохранители сразу приступили к поиску.

К сожалению, произошло самое страшное – тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в зарослях на территории поселка около 21:30.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили личность, причастную к этому страшному преступлению. Им оказался 34-летний родственник школьницы.

«Как выяснили следователи, фигурант в тот день приехал в гости к своему двоюродному брату – отцу девочки. Вскоре ребенок пошел к сестре, а мужчина отправился за ней. Фигурант предложил сократить дорогу и так заманил ее в чащу. Там он изнасиловал и задушил девочку», – сообщили в полиции обстоятельства страшной трагедии.

В совершенном мужчина признался.

Мужчина уже был судим за преступления против половой неприкосновенности и против собственности. Его задержали в пгт Куты. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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