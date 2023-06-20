На своей странице в Instagram звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко обратилась к украинцам с важным призывом.

"Донатить на нужды ВСУ ради победы стало нашей постоянной потребностью и делом сердца. 🩸Украинская кровь бесценна. И это не просто пафосные слова. Ежедневно потребность в крови для спасения раненых Героев растет и будет расти. Мы все это осознаем. К сожалению, сейчас потребности в крови превышают реальные поступления", - пишет Руслана Лыжичко.

Чтобы популяризировать донорство крови для ВСУ, а также собрать средства на мобильную станцию ​​забора крови, накануне во Львове состоялся благотворительный концерт «Стань донором крови - признайся в любви ВСУ», где выступила и Руслана.

"Мой призыв сегодня "Давайте станем донорами крови для ВСУ". Так как я никогда не призываю вас к тому, что не делаю сама, поэтому этот призыв я в первую очередь адресовала сама себе. Я решила не просто разово сдать кровь, но и присоединиться к этому движению на постоянной основе. В ближайшее время поделюсь деталями", — признается звезда "Евровидения".

Руслана добавила, что не всем ситуация позволяет делать денежные пожертвования, но если позволяет здоровье и вы морально готовы, то можете стать донором крови.

"Отдать кровь – значит спасти жизнь. Каждое ранение нашего Защитника - это кровопотеря. 🥺 И чем серьезнее ранение, тем больше. Искренне отданная нами кровь позволит раненому защитнику выжить и быстро поправиться! 🙏", - подчеркнула Руслана Лыжичко.

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