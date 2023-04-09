На своїй сторінці в Instagram Руслана Лижичко похвалилася, що взяла участь PrePartyES 23 - іспанському заході, присвяченому Євробаченню. На червону доріжку українська артистка вийшла у червоно-чорному вбранні з нашим тризубом і жовто-блакитним прапором.

"Вчора у Мадриді для мене за честь було заспівати дуетом із SuRie.

На знак солідарності з Україною PrePartyES було відкрито дуже символічною піснею, з якою Британія перемогла на Євробачення у 1997 році. ✨ Love Shine a Light – більше, ніж меседж у сьогоднішній ситуації у світі. Британія приймає цьогорічне Євробачення, яке проходить від імені України. SuRie привезла з собою частинку Великобританії. Я - привезла частинку України. І ми винесли це на сцену в Мадриді.

Саме так виглядає єднання… єднання через музику. Так виглядає єдність! 🫶 Цивілізований світ хоче бути разом, ділитися вібраціями душі і випромінювати світло", — написала співачка під відео свого виступу.

Руслана також окремо подякувала SuRie за всі теплі слова про Україну і спогади про приїзд Київ і наголосила, що вони недмінно зустрінуться у Києві дуже скоро.

"Я рада, що Євробачення хоч і відбувається у Ліверпулі, за тисячі кілометрів від України, воно імені України, воно заради України. Я бачу і відчуваю, як європейці відчувають нас і вірять в нашу перемогу. Україна переможе! Україна принесе перемогу свободи!", — вірить Лижичко.

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