Певица Оля Полякова рассказала о своей болезни. Звезда опубликовала новые сторис в Инстаграм, поделившись подробностями. Артистка на кадрах ехала в автомобиле и делилась своим новым открытием после покупки линз.

"Так, дорогие мои, расскажу вам одну историю. У меня когда-то был очень плохое зрение. И я сделала лазерную коррекцию, но только на один глаз. Потому что мне сказали, что с возрастом глаза наоборот становятся с близорукости на дальнозоркость и что этот близорукий глаз - оно станет нормальным. И я один глаз оставила себе на старость. Не знаю, что там прошло, старость или нет, но тот глаз, который я прооперировала, оно стало хуже видеть снова. А в этом, которое я не оперировала, был минус-минус-минус. И я вообще не видела мира и сегодня я впервые надела линзы - на одно минус два с половиной, на втором минус один", - рассказала Оля Полякова.

Звезда добавила, что посмотрела на себя вблизи в зеркало и обалдела. Как оказалось, Оле Поляковой казалось, что у нее абсолютно идеальное лицо без морщин и точек. Но когда с хорошим зрением артистка присмотрелась, то оказалось все немного иначе, чем она ожидала.

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